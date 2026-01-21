OZ
    13:00, 21 Январь 2026 | GMT +5

    АҚШ ва Германия компаниялари Қозоғистон аэропортлари билан ҳамкорлик ўрнатиши мумкин

    АSTANА. Kazinform – ҚР Транспорт вазири Нурлан Сауранбаев Ҳукумат йиғилишида Қозоғистон осмонини авиа юк ташиш йўлагига айлантириш учун нималар қилинганини маълум қилди.

    аэропорт
    Фото: airport-uk.kz

    — Қозоғистон аэропортларига авиа юк ташувчиларни жалб қилиш йўналишида хорижий йирик компаниялар билан иш олиб борилмоқда. Улар: FedEx (АҚШ), UPS (АҚШ), Cargolux (Люксембург), DHL (Германия), Lufthansa Cargo (Германия), — деди Нурлан Сауранбаев.

    Унинг фикрича, соҳанинг кўрсаткичлари ижобий динамикани кўрсатиб, авиаюкларни қайта ишлаш ўсиб бормоқда.

    — Ўтган йили юкни қайта ишлаш 173 минг тоннага етди. Бу – ушбу минтақадаги энг катта кўрсаткич. Ишни янада кучайтиришни режалаштирганмиз, — деди вазир.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Республикаси Бош вазири ўринбосари, Маданият ва ахборот вазири Аида Балаева Ҳукумат йиғилишида V Миллий қурултойда ўзи раҳбарлик қиладиган соҳалар бўйича билдирилган таклифлар ва топшириқларнининг қандай бажарилишини маълум қилди.

