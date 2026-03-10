АҚШ Россия нефтига қарши санкцияларни юмшатиш масаласини кўриб чиқмоқда
ASTANA. Kazinform — АҚШ президенти Дональд Трамп маъмурияти жаҳон энергия нархларининг ўсишини жиловлаш учун Россия нефтига қарши санкцияларни янада юмшатиш масаласини кўриб чиқмоқда, деб хабар беради Reuters учта хабардор манбага таяниб.
Агентлик маълумотларига кўра, бундай қадам АҚШнинг Москвани нефть даромадларидан маҳрум қилиш борасидаги саъй-ҳаракатларини мураккаблаштириши мумкин. Чунки айнан шу даромадлар Россияга Украинадаги урушни молиялаштиришга ёрдам беради.
АҚШ расмийлари бу қарорни жаҳон нефть бозоридаги вазиятнинг кескин ёмонлашиши билан боғламоқда. Яқинда Яқин Шарқдаги можаролар туфайли нефть таъминоти занжирлари узилди ва жаҳон нархлари сезиларли даражада ошди. Баъзи ҳисоб-китобларга кўра, Brent маркали хом нефтининг нархи яна бир баррель учун 100 доллардан ошди.
Оқ уй бир нечта вариантларни кўриб чиқмоқда. Улар орасида Россия нефтига нисбатан баъзи санкцияларни вақтинча юмшатиш, шунингдек, нефть бозоридаги тақчилликни камайтириш учун АҚШ стратегик нефть захирасидан хом нефтни чиқариш имконияти мавжуд.
Аввалроқ, АҚШ расмийлари санкцияларни қисман юмшатиш доирасида денгизда қолиб кетган Россия нефтини сотиб олишга вақтинча рухсат берган эди. Масалан, Ҳиндистонга мўлжалланган нефть юкларини сотиш учун 30 кунлик имтиёзли муддат берилди.
Бироқ, мутахассисларнинг таъкидлашича, санкцияларни юмшатиш Вашингтоннинг Россиянинг нефть даромадларини камайтириш орқали Украинадаги урушни молиялаштириш имкониятини чеклаш стратегиясига зид келиши мумкин.
