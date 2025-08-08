Ақш Мадурога қарши маълумот учун мукофотни икки баробарга оширди
ASTANA. Kazinform – АҚШ ҳокимияти Венесуэла президенти Николас Мадурони қўлга олишга ёрдам берадиган маълумот учун мукофот миқдорини икки баробарга оширди, деб хабар берди BBC.
Вашингтон унинг сайловдаги ғалабасини тан олмади, шунингдек, АҚШ ҳокимияти аввалроқ Мадурони гиёҳванд моддалар савдосида айблаган эди.
“Адлия вазирлиги ва Давлат департаменти Николас Мадурони қўлга олишга ёрдам берадиган маълумот учун 50 миллион доллар мукофот эълон қилади. У дунёдаги энг йирик гиёҳванд моддалар савдогарларидан бири ва миллий хавфсизлигимизга таҳдид солади, — деди АҚШ бош прокурори Пэм Бонди.
Каракас АҚШ ҳокимиятининг навбатдаги қадамини «ажойиб даражада ачинарли ва кулгили» деб атади.
“Ватанимизнинг шаъни сотилмайди. Биз бу қўпол сиёсий тарғибот операциясини қабул қилмаймиз”, — деб ёзди Венесуэла ташқи ишлар вазири Иван Хиль Пинто Telegramда.
AFPнинг ёзишича, аввалги 25 миллион долларлик мукофот январь ойида белгиланган эди.