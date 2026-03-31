АҚШ Мадуро ҳокимиятдан кетганидан кейин Венесуэладаги элчихонасини қайта очди
ASTANA. Kazinform - АҚШ январь ойининг бошида Николас Мадуро ҳокимиятдан кетганидан кейин Венесуэла билан дипломатик алоқаларни тиклади ва Каракасдаги элчихонасини расман қайта очди, деб хабар беради Associated Press.
Давлат департаменти етти йил давомида ёпиқ бўлган ва таъмирлашга муҳтож бўлган элчихонанинг қайта очилишини маълум қилди.
Бир оз вақт Колумбияда вақтинча ишлаган америкалик дипломатларнинг кичик гуруҳи ҳозир Каракасда.
“Каракасдаги АҚШ элчихонасининг қайта очилиши Президентнинг Венесуэла бўйича режасини амалга оширишда муҳим қадам бўлиб, вақтинча ҳукумат, фуқаролик жамияти ва хусусий сектор билан тўғридан-тўғри ҳамкорлик қилиш имконини беради”, — деб таъкидлади Давлат департаменти.
АҚШ ва Венесуэла фуқаролари паспорт ва визавий хизматлардан фойдаланиши мумкин бўлган консуллик бўлимини тиклаш ишлари ҳали ҳам давом этмоқда.