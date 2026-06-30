АҚШ Қозоғистон иқтисодиётига 60 миллиард доллардан ортиқ маблағ сармоя киритди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон ва АҚШ ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамкорлик кенгайиб бормоқда. Жорий йилнинг биринчи чорагида икки мамлакат ўртасидаги савдо айланмаси 1 миллиард доллардан ошди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан тахминан 10 фоизга кўп.
Бу ҳақда Атамекен Миллий Савдо-саноат палатаси раиси ўринбосари, Қозоғистон Ташқи савдо палатаси раиси Мурат Қаримсақов Астанада бўлиб ўтган Қозоғистон-АҚШ бизнес давра суҳбатида маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, Қозоғистон мустақилликка эришганидан бери энг йирик инвесторлардан бири ҳисобланади. Бугунги кунга қадар Америка компаниялари мамлакат иқтисодиётига 60 миллиард доллардан ортиқ маблағни тўғридан-тўғри инвестиция қилган.
“Бу йил Қозоғистон ва АҚШ ўртасида дипломатик муносабатлар ўрнатилганига 35 йил тўлди. Шу вақт мобайнида Америка Қўшма Штатлари Қозоғистон иқтисодиётига энг кўп инвестиция киритган давлатлардан бирига айланди. Бугунги кунда америкалик инвесторларнинг умумий сармояси 60 миллиард доллардан ошди. Ўтган йил ноябрь ойида Давлат раҳбарининг АҚШга ташрифи чоғида қиймати 25 миллиард доллардан ортиқ бўлган инвестиция келишувлари имзоланди. Ушбу келишувлар саноат, энергетика, IT, транспорт-логистика ва қишлоқ хўжалиги каби стратегик соҳаларни қамраб олади”, — деди Мурат Қаримсақов.
Унинг сўзларига кўра, Қозоғистон янги энергетика йўналишларини ривожлантиришга устувор аҳамият беряпти. Шу муносабат билан Америка компаниялари билан саноат ҳамкорлигини кенгайтириш, қишлоқ хўжалиги лойиҳаларини амалга ошириш, транспорт ва логистика соҳасида қўшма ташаббусларни амалга ошириш режалаштирилган.
Йирик логистика марказлари ва хабларини қуриш масаласи ҳам кўриб чиқилмоқда. Ушбу лойиҳалар ўзаро савдо ҳажмини оширади ва инвестиция ҳамкорлигини янги босқичга кўтаради.
Шуни таъкидлаш жоизки, Астанада бўлиб ўтаётган Қозоғистон-АҚШ бизнес-давра суҳбатида Chevron, Shell, Apple, Mastercard, Citi ва бошқа халқаро компаниялар вакиллари иштирок этмоқда.
Форум доирасида “Атамекен” Миллий Тадбиркорлар Палатаси ва АҚШ Савдо Палатаси ўртасида стратегик шериклик тўғрисидаги меморандум имзоланади.