АҚШ Колумбияни гиёҳванд моддаларга қарши курашда ҳамкорлик қилмайдиган давлатлар рўйхатига киритди
ASTANА. Кazinform – Трамп маъмурияти қарийб 30 йил ичида биринчи марта Колумбияни наркотикларга қарши курашда ҳамкорлик қилишдан бош тортган давлатлар рўйхатига қўшди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Бу ҳаракат АҚШнинг Лотин Америкасидаги анъанавий иттифоқчисига нисбатан кескин танқид бўлиб, кокаин ишлаб чиқариш кескин ошгани ва Оқ уй ва Колумбия президенти ўртасидаги муносабатлар ёмонлашганини таъкидлади, деб ёзади NBC News.
Колумбия наркотикларга қарши кураш бўйича халқаро мажбуриятларини бажармаганига қарамай, Трамп маъмурияти санкциялар қўллашдан бош тортди. Бунга АҚШнинг ҳаётий муҳим миллий манфаатлари сабаб қилиб кўрсатилган.
Колумбия президенти Густаво Петро бу қарордан афсусда эканлигини билдирди. У бир неча бор "виски кокаиндан кўра кўпроқ одамни ўлдиради" деб айтган. Собиқ исёнчи сифатида у экстрадиция сўровларини рад этиб, Трамп маъмуриятининг иммиграция қонунларини кучайтириши ва қўшни Венесуэлада гиёҳванд моддалар савдосига қарши курашини танқид қилиб, АҚШнинг юқори мартабали амалдорларини ғазаблантирди.
БМТнинг Наркотиклар ва жиноятчилик бўйича бошқармасининг сўнгги ҳисоботига кўра, сўнгги ўн йил ичида кока экиладиган майдонлар қарийб уч бараварга ошган ва 2023 йилда рекорд даражадаги 253 минг гектарга етган. Бу Нью-Йорк шаҳридан уч баробар катта.
Ишлаб чиқариш билан бир қаторда гиёҳванд моддаларни мусодара қилиш ҳам кескин ошди: жорий йилда 654 метрик тонна мусодара қилинди. Ўтган йили рекорд даражадаги 884 метрик тонна гиёҳванд моддалар мусодара қилинган.
Бироқ, аввалги ҳукуматлар билан солиштирганда, Петро даврида кока экинларини қўлда йўқ қилиш суръати секинлашди: бу йил атиги 5048 гектар вайрон қилинган. Бу унинг консерватив ўтмишдоши давридаги сўнгги йилдаги 68 минг гектардан анча кам ва ҳатто ҳукумат белгилаган 30 минг гектардан ҳам паст.
АҚШ охирги марта Колумбияни рўйхатга 1997 йилда қўшган.
Аввалроқ АҚШ гиёҳванд моддаларни ташишда гумон қилинган Венесуэла кемасига зарба бергани ҳақида хабар берган эди.