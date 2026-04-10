OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    20:20, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    АҚШ келаси ҳафта Исроил ва Ливан учрашувини ўтказади

    ASTANA. Kazinform — Давлат департаменти келаси ҳафта Исроил ва Ливан вакиллари ўртасида сулҳни муҳокама қилиш учун учрашув ўтказишни режалаштирмоқда, деб хабар беради ТАСС.

    Фото: Анадолу

    Агентлик қўшимча маълумот бермади.

    Бундан аввал Исроил бош вазири Бинямин Нетаньяҳу Ливан билан шиитлик «Ҳизбуллоҳ» ташкилотини қуролсизлантириш ва можарони «тезроқ» ҳал қилиш бўйича тўғридан-тўғри музокаралар олиб боришга буйруқ берганини маълум қилган. Axios мухбири Барак Равид ушбу музокаралар келаси ҳафта Вашингтонда бўлиб ўтиши мумкинлигини хабар қилди.

    Шуни таъкидлаш жоизки, БМТ Бош котиби Антонио Гутеррес чоршанба куни Исроилнинг ўша куни Ливан ҳудудига қилган кенг кўламли ҳужумларини қаттиқ қоралади.

    Умуман олганда, Исроил нафақат Ливанни бомбардимон қилмоқда. У Ғазо секторига ҳужумларини ҳам давом эттирмоқда. Сўнгги 40 кун ичида 36 марта ҳужумлар қайд этилган.

    Теглар:
    Ливан АҚШ Исроил Жаҳон янгиликлари
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!