АҚШ келаси ҳафта Исроил ва Ливан учрашувини ўтказади
ASTANA. Kazinform — Давлат департаменти келаси ҳафта Исроил ва Ливан вакиллари ўртасида сулҳни муҳокама қилиш учун учрашув ўтказишни режалаштирмоқда, деб хабар беради ТАСС.
Агентлик қўшимча маълумот бермади.
Бундан аввал Исроил бош вазири Бинямин Нетаньяҳу Ливан билан шиитлик «Ҳизбуллоҳ» ташкилотини қуролсизлантириш ва можарони «тезроқ» ҳал қилиш бўйича тўғридан-тўғри музокаралар олиб боришга буйруқ берганини маълум қилган. Axios мухбири Барак Равид ушбу музокаралар келаси ҳафта Вашингтонда бўлиб ўтиши мумкинлигини хабар қилди.
Шуни таъкидлаш жоизки, БМТ Бош котиби Антонио Гутеррес чоршанба куни Исроилнинг ўша куни Ливан ҳудудига қилган кенг кўламли ҳужумларини қаттиқ қоралади.
Умуман олганда, Исроил нафақат Ливанни бомбардимон қилмоқда. У Ғазо секторига ҳужумларини ҳам давом эттирмоқда. Сўнгги 40 кун ичида 36 марта ҳужумлар қайд этилган.