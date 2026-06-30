АҚШ иқтисодиёти 2026 йилнинг биринчи чорагида 2,1 фоизга ўсди
ASTANA. Kazinform - АҚШ Савдо вазирлиги ҳузуридаги Иқтисодий таҳлиллар бюроси (BEA) 2026 йилнинг биринчи чораги бўйича ялпи ички маҳсулотнинг (ЯИМ) якуний баҳосини эълон қилди. Унга кўра, мамлакат иқтисодиёти йиллик ҳисобда 2,1 фоизга ўсган. Бу ҳақда Kazinform агентлигининг Вашингтондаги мухбири FOX Business'га таяниб хабар беради.
Мазкур кўрсаткич иқтисодчилар кутган натижадан юқори бўлди. Улар биринчи чоракда ЯИМ 1,6 фоизга ўсишини прогноз қилган эди.
2025 йил якунига кўра ҳам АҚШ иқтисодиёти тахминан 2,1 фоизга ўсган. Ўтган йилнинг учинчи чорагида иқтисодий ўсиш йиллик ҳисобда 4,4 фоизни ташкил этган бўлса, тўртинчи чоракда бу кўрсаткич 0,5 фоиз бўлган.
ЯИМ ўсишига энг катта ҳиссани ахборот технологиялари соҳаси, профессионал, илмий ва техник хизматлар ҳамда узоқ муддат фойдаланиладиган товарлар ишлаб чиқариш тармоғи қўшди. Шу билан бирга, чакана ва улгуржи савдо соҳаларидаги пасайиш, шунингдек, молия ва суғурта секторларидаги кўрсаткичларнинг ёмонлашуви иқтисодий ўсишни чекловчи асосий омиллар бўлди.