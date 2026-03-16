АҚШ Ҳормуз бўғози орқали кемаларни ўтказиш учун коалиция тузишни режалаштирмоқда
ASTANA. Каzinform — АҚШ президенти Дональд Трамп маъмурияти бир ҳафта ичида Эрон қирғоқлари бўйлаб ўтадиган Ҳормуз бўғози орқали кемаларни ўтказиш учун халқаро коалиция тузишни режалаштирмоқда.
Бир нечта давлатлар стратегик аҳамиятга эга бўлган бўғозда юк ташиш хавфсизлигини таъминлаш учун коалиция тузишга келишиб олдилар, деб хабар беради The Wall Street Journal. Шу билан бирга, кузатув операциялар тугашидан олдин ёки кейин бошланадими деган савол ҳали ҳам муҳокама қилинмоқда.
Кўпгина давлатлар, бу билан боғлиқ хавфларни ҳисобга олган ҳолда, ҳали ҳам ҳарбий ҳаракатлар тўхтатилгунга қадар бундай миссияда иштирок этишга очиқчасига розилик билдиришдан бош тортмоқдалар. Шунинг учун, потенциал коалиция аъзоларининг таркиби ҳақидаги маълумотлар ҳали эълон қилинмаган.
Айни пайтда, Эрон ташқи ишлар вазири Саййид Аббос Арақчи Ҳормуз бўғози халқаро юк ташиш учун очиқ эканлигини, Америка ва иттифоқдошлари кемалари бундан мустасно эканлигини айтди.
Эроннинг юқори бош дипломати Al-Araby Al-Jadeed нашрига берган интервьюсида Теҳрон бўғозни ёпмаганини ва халқаро юк ташиш учун очиқ эканлигини таъкидлади. У Эрон АҚШ ва Исроил билан боғлиқ кемалар учун бўғозни ёпгани ҳақидаги хабарларга жавобан шундай деди.
