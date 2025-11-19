АҚШ гипертовушли технологияларни синовчи қурилмасини учирди
ASTANА. Кazinform — American Electron ракетаси АҚШ ракетага қарши мудофаа агентлиги учун гипертовушли технологияларни синовчи қурилмасини учирди. Бу ҳақда Report агентлиги хабар берди.
— Қурилмани учиришдан мақсад илғор ракетага қарши мудофаа технологияларини синовдан ўтказиш орқали ватанни ҳимоя қилишда миллий манфаатларни илгари суришдир, — дейилади хабарда.
«Van» махфий миссиясини бажарувчи электрон ракета NASAнинг Виржиния штатининг Атлантика қирғоғидаги Уоллопс оролида жойлашган Уоллопс космик портидан учирилди.
Қурилма ҳақида батафсил маълумот берилмаган.
Rocket Lab маълумотларига кўра, уни 80 километр баландликда ташувчидан ажратиш муваффақиятли бўлган.
Бу гипертовушли технологияларни синовдан ўтказиш бўйича олтинчи парвоздир. Биринчиси 2023 йил июнь ойида, иккинчиси ва учинчиси ўтган йилнинг ноябрь ва декабрь ойларида, тўртинчиси ва бешинчиси эса шу йилнинг сентябрь ойида амалга оширилган.
