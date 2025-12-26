АҚШ фуқароси 1,8 миллиард долларлик жекпот ютди
АSTANА.Кazinform - АҚШнинг Арканзас штатида яшовчи фуқаро Рождество арафасида 1,8 миллиард долларлик Powerball жекпотини ютиб олди. Бу АҚШдаги энг йирик лотерея ютуқларидан бири, деб хабар беради Sky News.
Powerball сайтига кўра, бу АҚШдаги иккинчи энг йирик лотерея ютуғи ва 2025 йилдаги энг йирик Powerball ютуғидир.
Powerball чиптаси 2 доллар туради.
Ғолибнинг исми ҳали эълон қилинмаган. У 29 йил давомида аннуитет сифатида 1,8 миллиард доллар ёки солиқларсиз тахминан 834,9 миллион доллар миқдорида бир марталик нақд пул тўловни танлаши мумкин.
Олдинги Powerball жекпоти 6 сентябрь куни Миссури ва Техасдан бўлган икки чипта эгаси томонидан ютиб олинган бўлиб, улар 1,787 миллиард долларлик ютуқни бўлишиб олишган.
Жекпот илгари 2011 йилда Рождество арафасида бир марта ва Рождество кунида тўрт марта ютиб олинган эди.
АҚШ тарихидаги энг йирик Powerball ютуғи 2022 йилда Калифорнияда қўлга киритилган 2,04 миллиард долларлик жекпотдир. Ғолиб Калифорниялик Эдвин Кастро бўлиб, у деярли 1 миллиард доллар ютиб олди.
Катта жекпотлар одатда чипталар савдосини оширади, бу эса ўз навбатида таълим ва бошқа давлат харажатларини қўллаб-қувватлаш учун ишлатиладиган давлат лотерея маблағлари даромадини оширади.
Эслатиб ўтамиз, Калифорниялик омадли одам 1,73 миллиард долларлик жекпотни қўлга киритди.