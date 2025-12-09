АҚШ фермерлари божхона тўловларидан 12 миллиард доллар ёрдам олади
ASTANA. Kazinform — Дональд Трамп америкалик фермерларга 12 миллиард доллар ёрдам ажратилишини эълон қилди, деб хабар беради NBC News.
Трамп маблағлар тарифдан йиғилган бюджет даромадларидан ажратилишини айтди.
“Бу енгиллик фермерларга бу йилги ҳосилни сотиш ва келгуси йилги ҳосилга тайёргарлик кўриш имкониятига эга бўлишларига ишонч бағишлайди”, — деди Трамп.
АҚШ президенти шунингдек, бу чора америкаликлар учун озиқ-овқат нархларини пасайтиришга ёрдам беришини айтди.
Трамп машинасозлик компаниялари устидан назоратни юмшатишга ваъда берди.
“Биз машинасозликка тааллуқли кўплаб экологик чекловларни олиб ташлаймиз”, — деди АҚШ президенти.
АҚШ қишлоқ хўжалиги вазири Брук Роллинз маблағлар фермерларга келаси йил 28 февралга қадар тўланишини эълон қилди. Савдо уруши америкалик фермерларга таъсир қилганидан ва харидларнинг оммавий равишда тўхтатилишига олиб келганидан сўнг, Хитой Америка соясини сотиб олишни қайта бошлади. Аввал эришилган келишувларга кўра, Пекин 12 миллион тонна соя сотиб олишни режалаштирган.