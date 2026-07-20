АҚШ Эроннинг Ҳормузгон провинциясидаги Ҳожиобод шаҳрига зарба берди
ASTANА. Кazinform – АҚШ Эроннинг Ҳормузгон провинциясидаги Ҳормузгон бўғози яқинида жойлашган Ҳожиобод шаҳрига зарба берди, деб хабар беради Аnadolu агентлиги.
Эроннинг Tasnim ахборот агентлиги хабар беришича, "тахминан соат 02:10 да рақиб томон — АҚШ Ҳожиобод шаҳри ҳудудига ҳарбий зарба берди".
Агентлик маълумотларига кўра, зарба натижасида тинч аҳоли орасида қурбонлар қайд этилмаган. Шунингдек, турар жой ёки тижорат инфратузилмасига етказилган зарар ҳақида маълумот йўқ.
Ҳормузгон бўғози қирғоғида жойлашган Ҳормузгон провинцияси сўнгги кунларда АҚШнинг бир нечта зарбалари нишонига айланди.
Аввалроқ АҚШ Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) Эронга қарши янги зарбалар сериясини бошлаганини эълон қилган эди. Ушбу баёнотдан сўнг, Ҳормузгон провинциясида жойлашган Сирик шаҳрига ҳам ҳужум қилингани ҳақида маълумот тарқалди.
Эслатиб ўтамиз, АҚШ Эронга қарши янги санкциялар жорий қилди.