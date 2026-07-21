АҚШ Эронга кетма-кет ўнинчи кун ҳужум қилмоқда
ASTANА. Кazinform – АҚШ Қуролли кучлари Эронга қарши кенг кўламли ҳарбий операциясини кетма-кет ўнинчи кун давом эттирмоқда. АҚШ Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) Эронга қарши янги ҳужумлар тўлқини бошланганини маълум қилди, деб хабар беради DW.
CENTCOM томонидан эълон қилинган маълумотларга кўра, ҳужумлар 20 июль куни Шарқий соҳил вақти билан соат 16:00 да (Марказий Европа вақти билан соат 22:00) бошланган. Бу сафар қайси нишонларга зарба берилгани аниқланмаган.
АҚШ ҳарбийлари баёнотида ушбу операцияларнинг мақсади Эроннинг ҳарбий имкониятларини янада заифлаштириш эканлигини, бу эса Ҳормуз бўғозидаги фуқаролик кемаларига ҳужум қилиш учун ишлатилиши мумкинлигини айтди.
Today at 4 p.m. ET, U.S. forces began a new round of strikes against Iran at the Commander in Chief's direction. The strikes are designed to further degrade Iranian military capabilities used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 20, 2026
АҚШ аскарларининг ўлимига жавоб - Трамп
21 июль кечаси янги ҳужумлардан олдин АҚШ президенти Дональд Трамп Эронни Америка ҳарбий хизматчиларининг янги йўқотишлари учун "кўп марта жавоб беришини" огоҳлантирган эди.
– Эрон томонидан ўлдирилган ҳар бир америкалик аскар учун бундан ҳам қаттиқроқ қасос олинади, – деб ёзди Оқ уй раҳбари Truth Social ижтимоий тармоғида.
Унинг таъкидлашича, бу буйруқ Мудофаа вазири Пит Хегсетга етказилган.
Аввалроқ жаҳон чемпионати финалидан кейин Вашингтонга қайтаётганда, Трамп янги ҳужумларни АҚШ ҳарбий хизматчиларининг ўлимига жавоб деб атаган.
– Бугун кечқурун биз уларга жуда оғир зарба бердик. Биз буни ҳалок бўлган аскарлар шарафига бағишлаймиз, – деди АҚШ президенти.
Яқин Шарқдаги янги кескинлик бошланганидан бери CENTCOM уч нафар америкалик ҳарбий хизматчининг ўлими ҳақида хабар берди. Шундай қилиб, февраль ойи охирида Эрон билан уруш бошланганидан бери ҳалок бўлган АҚШ ҳарбий хизматчилари сони 17 тага етди.
Ҳормуз бўғозидаги транспорт ҳаракати секинлашди
Эрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси (КСИР) 20 июль кечаси Ҳормуз бўғози яқинида жанубий йўналиш орқали бўғозга ноқонуний киришга ёки чиқишга уринган иккита нефть танкерини қўлга олганини эълон қилди.
Эроннинг давлатга қарашли Tasnim ахборот агентлиги танкерлар портлатилгани ҳақида хабар берди.
Қўшма Штатлар ва Эрон ўртасидаги ҳарбий кескинликнинг кучайиши муносабати билан дам олиш кунлари Ҳормуз бўғози орқали кемалар қатнови яна пасайди. Лондон фонд биржаси маълумотларига кўра, 19 июль куни бўғоздан тўртта кема ўтган, 18 июльда эса бу кўрсаткич саккизтага тенг эди.
Эслатиб ўтамиз, АҚШ Эроннинг Ҳормузгон провинциясидаги Ҳожиобод шаҳрига зарба берди.