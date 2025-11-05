АҚШ Давлат департаменти C5+1 ташаббусининг 10 йиллигига бағишланган бизнес конференцияси ўтказади
ASTANА. Кazinform – АҚШ Давлат департаменти Кеннеди маркази билан ҳамкорликда “C5+1” ташаббусининг 10 йиллигига бағишланган бизнес конференцияси ўтказади, деб хабар берди мамлакатнинг асосий ташқи сиёсат органи.
АҚШ Давлат департаменти 2015 йилда ишга туширилганидан бери “C5+1” дипломатик платформаси Қўшма Штатлар ва Марказий Осиёнинг бешта давлати - Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон ва Ўзбекистон ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга ҳисса қўшганини таъкидлади.
Туркманистон Ташқи ишлар вазири Рашид Мередов, сенатор Стив Дэйнс, президентнинг махсус вакили Ричард Гренелл, АҚШнинг Жанубий ва Марказий Осиё бўйича махсус вакили Сержио Гор ва Давлат котибининг Жанубий ва Марказий Осиё ишлари бўйича ёрдамчиси Пол Капур нутқ сўзлайди. Давлат котиби ўринбосари Кристофер Ландау компания раҳбарлари билан ялпи панел муҳокамасини олиб боради.
Давлат департаменти бу тарихий воқеа эканлигини таъкидлади, унда “C5+1” мамлакатлари юқори лавозимли ҳукумат амалдорлари ва бизнес етакчилари самарали ҳамкорликнинг ўн йиллигини нишонлаш ва Қўшма Штатлар ва Марказий Осиё мамлакатлари ўртасидаги иқтисодий ва маданий алоқаларни янада мустаҳкамлаш учун йиғилишади.
Эслатиб ўтамиз, 6 ноябрь куни тушдан кейин Дональд Трамп Оқ уйда Қозоғистон, Ўзбекистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон президентлари билан шахсий учрашув ўтказиши ҳақида хабар берган эдик.