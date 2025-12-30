АҚШ БМТнинг гуманитар ёрдам кўрсатиш ишларига 2 миллиард доллар ажратади
ASTANA. Kazinform — Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ва АҚШ ўзаро англашув меморандумини имзолади, унга кўра Қўшма Штатлар халқаро ташкилотнинг гуманитар ёрдам жамғармаларига 2 миллиард доллар ажратишга ваъда беради, деб хабар беради Кazinform.
Келишув Украина, Гаити, Судан ва Сурия каби 17 мамлакатда молиявий ёрдам кўрсатишни, шунингдек, Марказий фавқулодда ҳолатларга жавоб бериш жамғармасига бадал ажратишни назарда тутади.
БМТ Бош котиби Антониу Гутерриш ушбу маблағлар Ташкилотнинг ҳаётни сақлаб қолиш, энг заиф аҳолига ёрдам бериш ва инсон азобларини камайтириш қобилиятини оширишини таъкидлади.
— Ҳар бир доллар муҳим ва биз бу ёрдамдан имкон қадар самарали фойдаланиб, умидсиз вазиятдаги одамлар учун ҳақиқий натижаларга эришмоқчимиз, — дейилади БМТ Бош котиби матбуот хизмати томонидан эълон қилинган баёнотда.
Глобал гуманитар инқироз кучайиб бораётган бир пайтда, Гутерриш барча донорларни ўз саъй-ҳаракатларини кучайтиришга ва гуманитар операцияларни қўллаб-қувватлашни кўпайтиришга чақирди.
Гуманитар ишлар бўйича Бош котиб ўринбосари ва БМТнинг Фавқулодда ёрдам координатори Том Флетчер солиқ тўловчилар ўз маблағларидан қандай фойдаланилаётганини билиш ҳуқуқига эга эканликларини таъкидлади. БМТ "ҳар бир доллар ҳаётни сақлаб қолишда қандай қилиб ҳақиқий натижаларга эришишини" намойиш этиш ниятида.
Бош котиб ўринбосари шунингдек, гуманитар тизим бюрократияни камайтираётганини, такрорланишни бартараф этаётганини ва 2026 йилга бориб 87 миллион одамнинг ҳаётини сақлаб қолиш мақсадида саъй-ҳаракатларга устувор аҳамият бераётганини таъкидлади.
