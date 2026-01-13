OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:25, 13 Январь 2026 | GMT +5

    АҚШ 100 мингдан ортиқ визаларни бекор қилди

    ASTANA. Kazinform - АҚШ Давлат департаменти жиноий фаолият туфайли 100 мингдан ортиқ визаларни бекор қилди, деб хабар беради Kazinform.

    США аннулировали более 100 тысяч виз
    Фото: montsame

    Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлигининг Х ижтимоий тармоғидаги нашрида хабар берилди.

    Таъкидланишича, АҚШ ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари билан жиноий алоқада бўлган шахслар учун тахминан 8000 талаба визаси ва 2500 та ихтисослаштирилган виза бекор қилинган.

    Теглар:
    АҚШ Жаҳон янгиликлари Виза
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!