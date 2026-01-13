16:25, 13 Январь 2026 | GMT +5
АҚШ 100 мингдан ортиқ визаларни бекор қилди
ASTANA. Kazinform - АҚШ Давлат департаменти жиноий фаолият туфайли 100 мингдан ортиқ визаларни бекор қилди, деб хабар беради Kazinform.
Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлигининг Х ижтимоий тармоғидаги нашрида хабар берилди.
🚨BREAKING: The State Department has now revoked over 100,000 visas, including some 8,000 student visas and 2,500 specialized visas for individuals who had encounters with U.S. law enforcement for criminal activity.— Department of State (@StateDept) January 12, 2026
We will continue to deport these thugs to keep America safe. pic.twitter.com/wuHVltw1bV
Таъкидланишича, АҚШ ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари билан жиноий алоқада бўлган шахслар учун тахминан 8000 талаба визаси ва 2500 та ихтисослаштирилган виза бекор қилинган.