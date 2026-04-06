Аҳолининг саломатлиги яхшиланди, умр кўриш давомийлиги ошди
ASTANA. Kazinform – 1991 йилдан 2025 йилгача бўлган давр учун демографик маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, аҳолининг ҳаёт сифати ва соғлиғида туб ўзгаришлар юз берди. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Қозоғистонликларнинг ўртача умр кўриш давомийлиги 75,97 ёшга етди ва мустақил давлат тарихида мутлақ рекорд ўрнатилди.
“Мустақилликнинг дастлабки йилларида, 1991 йилда, ўртача ўртача умр кўриш давомийлиги 67,6 ёшни (2001 — 65,6, 2011 — 68,98, 2021 — 70,23) ташкил этди. Шундай қилиб, 35 йил давомида мамлакат фуқароларининг ўртача умр кўриш давомийлиги 8 йилдан ортиққа ошди”, — дейилади вазирлик хабарида.
Ўртача умр кўриш давомийлигига таъсир қилувчи муҳим омиллардан бири - юқумли бўлмаган касалликларга қарши кураш бўйича кўрилаётган чоралардир.
2025 йилга келиб, Қозоғистон Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг Европа минтақасида юқумли бўлмаган касалликлардан ўлимни 25% га камайтирган энг яхши ўнта мамлакат қаторига киради. Бу кўрсаткич ЖССТ Европа иш дастурининг мақсадли кўрсаткичидир.
Ижобий динамика соғлиқни сақлаш тизимини ривожлантириш, аҳолининг ҳаёт сифатини яхшилаш ва ўлимни камайтириш бўйича давлат дастурларининг самарадорлигидан далолат беради.
Қозоғистон ҳукумати 2029 йилгача соғлиқни сақлашни ривожлантириш концепцияси доирасида мамлакатда ўртача умр кўришни 77 ёшгача ошириш бўйича улкан мақсадни қўйди.