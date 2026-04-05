Афғонистонда сув тошқинлари 77 кишининг ҳаётига зомин бўлди
ASTANA. Kazinform — Афғонистон расмийларининг таъкидлашича, сўнгги ўн кун ичида кучли ёмғирлар сув тошқинлари ва кўчкиларга сабаб бўлган, натижада 77 киши ҳалок бўлган ва 137 киши жароҳат олган, деб хабар беради NBC News.
Табиий офатларни бошқариш бошқармаси маълумотларига кўра, табиий офат жиддий зарар етказган, 793 та уй бутунлай вайрон бўлган ва яна 2673 та уй шикастланган. Тахминан 337 километрлик йўллар ҳам шикастланган. Бизнеслар, қишлоқ хўжалиги ерлари ва суғориш тизимлари шикастланган, бу 5800 дан ортиқ оилаларга таъсир кўрсатган.
Синоптиклар келгуси кунларда бутун мамлакат бўйлаб об-ҳаво ёмғирли бўлишини башорат қилишган. Шу муносабат билан расмийлар аҳолини дарёлар бўйлари ва сув тошқини хавфи юқори бўлган ҳудудлардан узоқроқ туришга чақиришди.
Сув тошқинлари ва кўчкилар пойтахтни минтақалар билан боғлайдиган асосий магистрал йўлларга ҳам зарар етказди.
Бу энг қашшоқ мамлакатлардан бири ва ноқулай об-ҳаво шароитларига жуда заиф бўлган Афғонистонда бундай биринчи офат эмас. Мамлакатда илгари кучли қор ёғиши ва сув тошқинлари бўлган, бу эса бир неча кишининг ҳаётига зомин бўлган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Афғонистонда ноқулай об-ҳаво шароитлари туфайли 17 киши ҳалок бўлгани ҳақида хабар берган эдик.