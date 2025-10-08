11:14, 08 Октябрь 2025 | GMT +5
Афғонистонда автобус жарликка қулаши оқибатида 15 киши жабрланди
ASTANA. Kazinform — Афғонистон шарқидаги Каписа провинциясида микроавтобус жарликка қулаши оқибатида 15 нафар йўловчи жароҳат олди, улардан баъзилари оғир, деб хабар берди Синьхуа.
Провинция полицияси матбуот котиби Абдул Фаттоҳ Файзнинг айтишича, бахтсиз ҳодиса Аласой туманида содир бўлган. Ҳайдовчи бошқарувни йўқотган. Жабрланган йўловчилар яқин атрофдаги шифохонага етказилган.
Аввалроқ Афғонистоннинг марказий қисмидаги Дайкунди шаҳри ва шимолий Балх провинциясида йирик йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлган эди. Бир киши ҳалок бўлди, 10 киши яраланди.
Эслатиб ўтамиз, Эрон жанубида автобус ҳалокатида 20 дан ортиқ киши жабрланган.