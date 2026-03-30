Афғонистон ва Ўзбекистон 514,8 миллион долларлик шартномаларни имзолади
ASTANА. Кazinform – Кобулда Афғонистон ва Ўзбекистон трейдерлари умумий қиймати 514,8 миллион долларлик ўзаро англашув меморандумларини имзоладилар. Бу ҳақда Афғонистон Саноат ва савдо вазирлиги маълум қилди.
Афғонистон пойтахтида бўлиб ўтган конференция натижаларига кўра, томонлар бир қатор келишувларга эришдилар.
Вазирлик маълумотларига кўра, имзоланган шартномалар кенг кўламли соҳаларни қамраб олади. Хусусан, Афғонистонда бройлер товуқ ишлаб чиқариш корхонасини ташкил этиш, цемент ва кўмир савдоси, дуккакли экинлар, мош ловиялари, қуритилган мевалар ва сабзавотлар экспорти, шунингдек, нефть, битум, мис ва озиқ-овқат импорти.
Вазирлик баёнотида Саноат ва савдо вазири Нуриддин Азизийнинг сўзларига кўра, томонлар саккиз турдаги афғон ва олти турдаги ўзбек маҳсулотлари учун имтиёзли тарифлар бўйича келишувга эришдилар. Ўзбекистон томони бу йўналишда саккизта тариф позициясини расман тасдиқлади.
Ҳамкорлик пакетига асфальт савдоси, алкоголсиз ичимликлар экспорти, спорт хизматларини ривожлантириш ва тухум қўядиган товуқларни етиштириш ҳам киради. Бу томонларнинг анъанавий чегара савдосидан ташқари ўзаро алоқаларини диверсификация қилиш истагини намойиш этади.
Ҳисоботга кўра, икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорлик барқарор ўсишни кўрсатмоқда. Февраль ойида Афғонистон ва Ўзбекистон компаниялари 300 миллион доллардан ортиқ қийматга эга 25 та шартнома имзоладилар, бу эса иқтисодий алоқаларнинг мустаҳкамланганидан далолат беради.
2021 йил август ойида ҳокимият тепасига қайтганидан сўнг, Афғонистон ҳукумати халқаро шериклар, биринчи навбатда минтақавий мамлакатлар билан савдо, иқтисодий ва транзит ҳамкорлигини кенгайтиришга ҳаракат қилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон-Афғонистон чегарасидаги вазият 2021 йил август ойида “Толибон” ҳаракати ҳокимият тепасига келганидан бери кескин ёмонлашди. Тошкент хавфсизлик чораларини кучайтирди, афғон ҳарбий хизматчиларини олиб юрган ўнлаб ҳарбий самолётлар ва вертолётларни қабул қилди ва “Термиз-Ҳайратон” назорат-ўтказиш пункти фаолиятини вақтинча тўхтатди.
Аввалроқ, Афғонистон ва Ўзбекистон 243 миллион долларлик тўртта энергетика лойиҳаси бўйича шартномалар имзолагани ҳақида хабар берилган эди.