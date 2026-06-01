"Әділет" сиёсий партияси давлат рўйхатидан ўтди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонда янги сиёсий ташкилот — "Әділет" ("Адолат") партияси давлат рўйхатидан ўтказилди.
Партия маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июнда Адлия вазирлиги Қозоғистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ "Әділет" сиёсий партиясини расман давлат рўйхатидан ўтказди.
Янги сиёсий ташкилот таркибига турли соҳалардаги профессионал уюшмалар вакиллари киради.
— Партия таркибига оддий меҳнаткашлар, нефть ва кон -металлургия саноати ишчилари, кончилар, спортчилар, ўқитувчилар, шифокорлар, олимлар, тадбиркорлар, IТ мутахассислари, юристлар ва ижодий саноат вакиллари киради, —дейилади хабарда.
Партия дастури адолат, масъулият, қонунийлик, тенглик, ватанпарварлик ва тараққиёт тамойилларига асосланган.
Ташкилотнинг асосий устуворликлари қонун устуворлиги ва ҳуқуқий тартибни мустаҳкамлаш, самарали давлат институтларини ривожлантириш, минтақаларни қўллаб-қувватлаш, рақамлаштиришни рағбатлантириш, инсон капиталини ривожлантириш ва рақобатбардош иқтисодиётни шакллантиришдан иборат.
– "Әділет" партияси ўз фаолиятини профессионаллик, жамоатчилик билан мулоқот ва масъулиятли фуқаролик позициясига асосланган адолатли, замонавий ва рақобатбардош Қозоғистонни ривожлантиришга қўшадиган ҳиссаси сифатида кўради, – деди партия вакиллари.
Маълумотга кўра, келгуси даврда партия ўзининг ташкилий тузилмасини янада шакллантиришни ва ҳудудлардаги ишини тизимли равишда ривожлантиришни режалаштирмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Айбек Дадебай "Әділет" партияси раиси этиб сайланди.