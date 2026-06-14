"Әділет" партиясининг қурултойи: Amanat партиясини қўшиш тўғрисидаги қарор тасдиқланди
ASTANA. Kazinform - Бу ҳақда қурултойда партия делегатлари ва раҳбарияти маълум қилди.
Қурултой давомида бу қадам мамлакат сиёсий тизимидаги энг муҳим ўзгаришлардан бири сифатида таърифланди ва сиёсий кучларнинг умумий мақсадлар атрофида бирлашиши сифатида баҳоланди.
Партия раиси Айбек Дадебайнинг сўзларига кўра, қабул қилинган қарор нафақат икки ташкилотнинг бирлашиши, балки жамиятдаги прогрессив ва масъулиятли сиёсий кучларнинг бирлашиши ҳамдир.
“Бугун биз муҳим сиёсий қадамга гувоҳ бўлиб турибмиз. Бу шунчаки икки партиянинг бирлашиши эмас, балки умумий мақсад сари ҳаракат қилаётган сиёсий кучлар гуруҳидир”, - деди у.
Унинг сўзларига кўра, бу қарор давлат ва жамият манфаатларини биринчи ўринга қўйишга қаратилган сиёсий маданиятнинг аксидир.
Съездда шунингдек, партиянинг минтақавий тузилмаларини ривожлантириш, бўлимларини ташкил этиш ва уларнинг низомларини тасдиқлаш масалалари ҳам кўриб чиқилди. Делегатлар ушбу жараёнлар партиянинг маҳаллий даражада ишини кучайтириш имконини беришини таъкидладилар.
Айбек Дадебай партия янги босқичга қадам қўйганини ва ташкилотнинг келажакдаги вазифаларини белгилаб берганини айтди. Унинг сўзларига кўра, асосий устуворликлар қонун устуворлигини таъминлаш, адолатни давлат сиёсатининг асоси қилиш ва ислоҳотларнинг аниқ натижалари фуқароларнинг кундалик ҳаётида кўринишини таъминлашдир.
Съезд иштирокчиларининг фикрига кўра, AMANAT партияси билан бирлашиш мамлакатдаги сиёсий жараёнларнинг самарадорлигини оширади ва жамоатчилик тотувлигини мустаҳкамлашга ҳисса қўшади.