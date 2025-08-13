OZ
    17:40, 13 Август 2025 | GMT +5

    9,4 млн квадрат метр уй-жой фойдаланишга топширилди — Серик Жуманғарин

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистонда қурилиш соҳасида юқори ўсиш суръатлари кузатилмоқда. Бу ҳақда Ҳукумат матбуот марказида бўлиб ўтган матбуот анжуманида Бош вазир ўринбосари — миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин маълум қилди.

    Жуманғарин
    Фото: Ҳукумат

    Бош вазир ўринбосари қурилиш соҳаси мамлакат иқтисодиётида барқарор ўсиш суръатларини кўрсатаётганини таъкидлади.

    — Қурилиш ишларининг ўсиши 18,5 фоизга тезлашди. 9,4 млн квадрат метр уй-жой фойдаланишга топширилди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 5,2 фоизга кўпдир, — деди Серик Жуманғарин.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Серик Жуманғарин етти ойда ЯИМ ўсиши 6,3 фоизга етганини маълум қилганди.

    Теглар:
    Қурилиш Уй-жой Ҳукумат ҚР Миллий иқтисодиёт вазирлиги
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
