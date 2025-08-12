2025 йилнинг 7 ойида Қозоғистон ЯИМнинг ўсиши 6,3 фоизни ташкил этди
ASTANA. Kazinform – Миллий статистика бюросининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йил январь-июль ойларида Қозоғистон ялпи ички маҳсулоти (ЯИМ) ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 6,3 фоизга ўсди.
Маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми 8,3 фоизга, хизматлар кўрсатиш 5,2 фоизга (энг динамик сегмент транспорт ва савдо бўлганида), саноат 6,9 фоизга ўсди.
Ялпи ички маҳсулот ўсишига энг кўп ҳисса қўшган тармоқлар қуйидагилар бўлди: транспорт ва омборхона – 22,5 фоиз, қурилиш – 18,5 фоиз, улгуржи ва чакана савдо – 8,6 фоиз, тоғ-кон саноати – 8,5 фоиз, ишлаб чиқариш – 6,1 фоиз.
Транспорт ва омбор соҳасидаги фаолият ҳажми темир йўл, қувур линияси ва автомобиль транспортида юк ташиш ҳажмининг юқорилиги ҳисобига 22,5 фоизга ошди.
Қурилиш соҳасида иш ҳажми 18,5 фоизга (2025 йил январь-июнь ойларида 18,4 фоизга нисбатан) ошди. Туркистон вилоятида (+34,6%) мактаблар, темир йўллар ва автомобиль йўллари қурилиши, Ақтўбе вилоятида (+25,6 фоиз), қулай мактаблар қуриш ва йўлларни реконструкция қилиш ҳисобига, Жамбил вилоятида (+13,1 фоиз) ва Шарқий Қозоғистон вилоятида (+5,9 фоиз) уй-жой, тиббиёт муассасалари ва электр узатиш линиялари қурилиши лойиҳаларини амалга ошириш ҳисобига юқори ўсиш қайд этилган.
Савдо айланмаси 8,6 фоизга ўсди (2025 йил январь-июнь ойларида 8,4 фоиз). Ҳисобот даврида улгуржи товар айирбошлаш ҳажми 9,5 фоизга ўсиб, умумий ўсишнинг 66 фоиздан ортиғини ташкил этди, чакана савдо айланмаси эса 6,6 фоизга ўсди. Жиддий динамика Қостанай вилояти (+17,6%), Шимолий Қозоғистон вилояти (+12%) ва Астана (+9,2%) шаҳарларида кузатилди, бу ерда дон, агрокимёвий маҳсулотлар, озиқ-овқат, ёқилғи, фармацевтика маҳсулотлари ва техника савдоси жадал ўсиб боряпти.
Саноат ишлаб чиқаришининг ўсиши 6,9 фоизни ташкил этади. Мамлакатнинг барча ҳудудларида ўсиш кузатилди, бироқ динамика бўйича етакчилар – Жамбил вилояти (+18,2 фоиз), Шимолий Қозоғистон вилояти (+14,9 фоиз), Чимкент (+15,8 фоиз) ва Алмати (+13,5 фоиз), шунингдек, Туркистон вилояти (+12,3 фоиз).
Машинасозлик (+14 фоиз), озиқ-овқат (+9,2 фоиз), нефть маҳсулотлари (+8,6 фоиз), кимё саноати (+6 фоиз) ва металлургия (+1,3 фоиз) саноатида ишлаб чиқариш (6,1 фоиз) ўсган.
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалигида маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми 3,7 фоиз даражасида сақланиб қолди. Чорвачиликдаги ўсиш сут (+6,1%), қорамол ва паррандаларни боқиш (+2,1%) ва тухум (+0,9%) ҳисобидан 3,4 фоизга етди.
Ҳукумат Президентнинг иқтисодиётнинг барқарор ўсиш суръатларини таъминлаш бўйича топшириқлари ижросини назорат қилиб, иқтисодиётнинг муҳим тармоқларини қўллаб-қувватлаш, уни диверсификация қилиш, инвестиция фаоллигини рағбатлантиришга алоҳида эътибор қаратяпти.