09:08, 30 Март 2026 | GMT +5
9 мингга яқин ўзбекистонликлар Мисрга борган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-февраль ойларида жами 8 890 нафар Ўзбекистон фуқароси туристик мақсадларда Мисрга сафар қилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 2,2 минг нафарга камайган.
Уларнинг сафар мақсадлари бўйича тақсимланиши қуйидагича:
- саёҳат – 8 463 нафар;
- қариндошларни йўқлаш – 424 нафар;
- ўқиш – 2 нафар;
- даволаниш – 1 нафар.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-февраль ойларида 34 634 нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда Туркияга сафар қилган.