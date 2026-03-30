    09:08, 30 Март 2026 | GMT +5

    9 мингга яқин ўзбекистонликлар Мисрга борган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-февраль ойларида жами 8 890 нафар Ўзбекистон фуқароси туристик мақсадларда Мисрга сафар қилган.

    Миср
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 2,2 минг нафарга камайган.

    Уларнинг сафар мақсадлари бўйича тақсимланиши қуйидагича:

    • саёҳат – 8 463 нафар;
    • қариндошларни йўқлаш – 424 нафар;
    • ўқиш – 2 нафар;
    • даволаниш – 1 нафар.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-февраль ойларида 34 634 нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда Туркияга сафар қилган.

    Бекабат Узаков
