OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:36, 09 Март 2026 | GMT +5

    9 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача курсларни тақдим этди, хабар беради Kazinform мухбири.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/Canva

    Кurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий курс:

    • доллар: сотиб олиш — 493.51 тенге, сотиш — 495.91 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 572.87 тенге, сотиш — 578.02 тенге;
    • рубль: 6.23-6.37 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    • доллар: сотиб олиш — 492.00 тенге, сотиш — 498.95 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 568.95 тенге, сотиш — 578.95 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 6.15 тенге, сотиш — 6.45 тенге.

    Чимкентда:

    • доллар: сотиб олиш — 493,41 тенге, сотиш — 495,53 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 572,62 тенге, сотиш — 577,91 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 6,27 тенге, сотиш — 6,34 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 493,85 тенге, 1 евро — 571,78 тенге, 1 рубль — 6,25 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 8 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Теглар:
    Евро Иқтисодиёт Доллар Рубл
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!