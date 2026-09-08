8 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курси тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:
доллар: сотиб олиш — 452,03 тенге, сотиш — 458,99 тенге;
евро: сотиб олиш — 523,75 тенге, сотиш — 533,73 тенге;
рубль: сотиб олиш — 5,01 тенге, сотиш — 5,26 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 454,51 тенге, сотиш — 456,78 тенге;
евро: сотиб олиш — 527,41 тенге, сотиш — 531,65 тенге;
рубль: сотиб олиш — 5,10 тенге, сотиш — 5,24 тенге.
Чимкентда:
доллар: сотиб олиш — 454,35 тенге, сотиш — 456,38 тенге;
евро: сотиб олиш — 527,62 тенге, сотиш — 532,31 тенге;
рубль: сотиб олиш — 5,15 тенге, сотиш — 5,22 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 454,31 тенге, 1 евро — 528,04 тенге, 1 рубль — 5,25 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 7 сентябрда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.