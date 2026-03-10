8 кун ичида Ўзбекистон Яқин Шарқ мамлакатларидан 21,7 минг ватандошини эвакуация қилди
TASHKENT. Kazinform — 9 март ҳолатига кўра, мамлакат Ташқи ишлар вазирлиги Яқин Шарқ мамлакатларидан 21 712 ўзбекистонликни эвакуация қилди, деб хабар беради Kazinformнинг Тошкентдаги мухбири.
Вазирлик маълумотларига кўра, Саудия Арабистонидан - 17 963 нафар, Бирлашган Араб Амирликларидан – 3 290 нафар, Эрондан - 47 нафар, Баҳрайндан - 27 нафар, Қатардан - 378 нафар ва Ўмондан - 7 нафар Ўзбекистон фуқароси мамлакатга қайтган.
“Ҳозирда эвакуация асосан фуқаролик авиацияси учун ҳаво майдони очиқ бўлган мамлакатлар орқали амалга оширилмоқда”, — деб таъкидлади вазирлик.
Эслатиб ўтамиз, 7 март ҳолатига кўра, Ўзбекистон Яқин Шарқдан 19,3 мингдан ортиқ ватандошларини эвакуация қилган.
Аввал хабар қилинганидек, Ўзбекистон Яқин Шарқдаги кескинликнинг катта можарога айланишидан хавотир билдирган эди.