    10:12, 10 Март 2026 | GMT +5

    8 кун ичида Ўзбекистон Яқин Шарқ мамлакатларидан 21,7 минг ватандошини эвакуация қилди

    TASHKENT. Kazinform — 9 март ҳолатига кўра, мамлакат Ташқи ишлар вазирлиги Яқин Шарқ мамлакатларидан 21 712 ўзбекистонликни эвакуация қилди, деб хабар беради Kazinformнинг Тошкентдаги мухбири.

    Uzbekistan Airways компаниясы
    Фото: Uzbekistan Airways компаниясы

    Вазирлик маълумотларига кўра, Саудия Арабистонидан - 17 963 нафар, Бирлашган Араб Амирликларидан – 3 290 нафар, Эрондан - 47 нафар, Баҳрайндан - 27 нафар, Қатардан - 378 нафар ва Ўмондан - 7 нафар Ўзбекистон фуқароси мамлакатга қайтган.

    “Ҳозирда эвакуация асосан фуқаролик авиацияси учун ҳаво майдони очиқ бўлган мамлакатлар орқали амалга оширилмоқда”, — деб таъкидлади вазирлик.

    Эслатиб ўтамиз, 7 март ҳолатига кўра, Ўзбекистон Яқин Шарқдан 19,3 мингдан ортиқ ватандошларини эвакуация қилган.

    Аввал хабар қилинганидек, Ўзбекистон Яқин Шарқдаги кескинликнинг катта можарога айланишидан хавотир билдирган эди.

    Ляззат Сейданова
