754 километр темир йўл қурилмоқда – ҚР Транспорт вазири
АSTANА.Кazinform – Қозоғистон Республикаси Транспорт вазири Нурлан Сауранбаев транспорт соҳасининг ҳозирги ҳолати ва ривожланиш режалари бўйича ҳукумат йиғилишида баёнот берди.
У транспорт соҳаси барқарор ўсишни кўрсатаётганини ва иқтисодиётнинг ҳаракатлантирувчи кучларидан бири эканлигини таъкидлади.
– Сўнгги 5 йил ичида транспорт соҳасининг ялпи ички маҳсулоти 3 баравар ошди. Бу йил бу кўрсаткични 14,3 триллион тенгега етказиш режалаштирилган, — деди Нурлан Сауранбаев.
Шунингдек, унинг сўзларига кўра, темир йўл тармоғининг ўтказувчанлигини ошириш мақсадида 754 километр янги йўллар қурилмоқда. Ва 3 минг километрлик йўлларни модернизация қилиш якунланади.
Хусусан, бу йил Мўйинти - Қизилжар, Дарбаза - Мақтаарал темир йўл линиялари қурилиши якунланади.
– Шу билан бирга, биз бир қатор янги лойиҳаларни, жумладан, Астана - Қарағанди йўналишида учинчи йўлларни ва Арис — Қазали участкасида иккинчи йўлларни қуришни бошлаяпмиз. Қизилжар — Шубаркўл — Есил ва Индербор — Мақат йўналишларини модернизация қилиш режалаштирилган. Шунингдек, биз Индербор — Орал ва Қарағанди — Қарағайли лойиҳалари учун тайёргарлик ишларини бошлаяпмиз, – деди Нурлан Сауранбаев.
Эслатиб ўтамиз, бу йил темир йўл орқали 131 миллион тонна юк ташилди.