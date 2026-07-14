KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    754 километр темир йўл қурилмоқда – ҚР Транспорт вазири

    АSTANА.Кazinform – Қозоғистон Республикаси Транспорт вазири Нурлан Сауранбаев транспорт соҳасининг ҳозирги ҳолати ва ривожланиш режалари бўйича ҳукумат йиғилишида баёнот берди.

    Нурлан Сауранбаев
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    У транспорт соҳаси барқарор ўсишни кўрсатаётганини ва иқтисодиётнинг ҳаракатлантирувчи кучларидан бири эканлигини таъкидлади.

    – Сўнгги 5 йил ичида транспорт соҳасининг ялпи ички маҳсулоти 3 баравар ошди. Бу йил бу кўрсаткични 14,3 триллион тенгега етказиш режалаштирилган, — деди Нурлан Сауранбаев.

    Шунингдек, унинг сўзларига кўра, темир йўл тармоғининг ўтказувчанлигини ошириш мақсадида 754 километр янги йўллар қурилмоқда. Ва 3 минг километрлик йўлларни модернизация қилиш якунланади.

    Хусусан, бу йил Мўйинти - Қизилжар, Дарбаза - Мақтаарал темир йўл линиялари қурилиши якунланади.

    – Шу билан бирга, биз бир қатор янги лойиҳаларни, жумладан, Астана - Қарағанди йўналишида учинчи йўлларни ва Арис — Қазали участкасида иккинчи йўлларни қуришни бошлаяпмиз. Қизилжар — Шубаркўл — Есил ва Индербор — Мақат йўналишларини модернизация қилиш режалаштирилган. Шунингдек, биз Индербор — Орал ва Қарағанди — Қарағайли лойиҳалари учун тайёргарлик ишларини бошлаяпмиз, – деди Нурлан Сауранбаев.

    Эслатиб ўтамиз, бу йил темир йўл орқали 131 миллион тонна юк ташилди.

    Қурилиш Темир йўл Ҳукумат йиғилиши ҚР Транспорт вазирлиги Ҳукумат
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф