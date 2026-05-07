    7 май куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Астана валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача курс:

    — доллар: сотиб олиш — 460,04 тенге, сотиш — 466,96 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 538,00 тенге, сотиш — 548,00 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,95 тенге, сотиш — 6,25 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 463,52 тенге, сотиш — 465,79 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 542,94 тенге, сотиш — 548,35 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,99 тенге, сотиб олиш — 6,11 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 464.16 тенге, сотиш — 466.18 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 542.82 тенге, сотиш — 547.18 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6.02 тенге, сотиш — 6.08 тенге сотинг.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 463.41 тенге, 1 евро — 546.27 тенге, 1 рубль — 6.18 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 6 май куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Еламан Турысбеков
