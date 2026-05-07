7 май куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Астана валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача курс:
— доллар: сотиб олиш — 460,04 тенге, сотиш — 466,96 тенге;
— евро: сотиб олиш — 538,00 тенге, сотиш — 548,00 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,95 тенге, сотиш — 6,25 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 463,52 тенге, сотиш — 465,79 тенге;
— евро: сотиб олиш — 542,94 тенге, сотиш — 548,35 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,99 тенге, сотиб олиш — 6,11 тенге.
Чимкентда:
— доллар: сотиб олиш — 464.16 тенге, сотиш — 466.18 тенге;
— евро: сотиб олиш — 542.82 тенге, сотиш — 547.18 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6.02 тенге, сотиш — 6.08 тенге сотинг.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 463.41 тенге, 1 евро — 546.27 тенге, 1 рубль — 6.18 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 6 май куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.