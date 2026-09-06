6 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Kazinform — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг жорий сотиб олиш ва сотиш курслари тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюталар курси:
- доллар: сотиш — 453.00 тенге, сотиб олиш — 460.00 тенге;
- евро: сотиш — 524.99 тенге, сотиб олиш — 535.00 тенге;
- рубль: сотиш — 5.00 тенге, сотиб олиш — 5.27 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиш — 455.62 тенге, сотиб олиш — 457.73 тенге;
- евро: сотиш — 528.19 тенге, сотиб олиш — 532.81 тенге;
- рубль: сотиш — 5.15 тенге, сотиб олиш — 5.27 тенге.
Чимкентда:
- доллар: сотиш — 455.87 тенге, сотиб олиш — 457.97 тенге;
- евро: сотиш — 528.61 тенге, сотиб олиш — 533.21 тенге;
- рубль: сотиш — 5.17 тенге, сотиб олиш — 5.23 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 456.56 тенге, 1 евро — 530.52 тенге, 1 рубль — 5.28 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 5 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.