6 июль куни жаҳон бозорида нефть нархи пасайди
ASTANA. Кazinform — Жаҳон бозорида нефтнинг асосий навлари нархи пасайди ва асосий маркалар арзонлашди.
2026 йил 6 июль куни эрталаб Brent хом нефтининг нархи 0,60% га пасайиб, бир баррель учун 71,69 долларни ташкил этди.
Шу билан бирга, Америка WTI фьючерслари нархи 0,39% га пасайиб, бир баррель учун 68,42 долларни ташкил этди.
Россиянинг Urals хом нефтининг нархи тахминан 8% га пасайиб, бир баррель учун 51,25 долларни ташкил этди.
Нефть нархларига босим ўтказган омиллардан бири ОПEК+ нефть ишлаб чиқарувчи мамлакатлар альянси томонидан қабул қилинган қарор бўлди.
Аввалроқ ОПEК+ га аъзо еттита давлат — Қозоғистон, Саудия Арабистони, Россия, Ироқ, Қувайт, Жазоир ва Ўмон — 2026 йил августидан бошлаб нефть қазиб олишни кунига 188 минг баррелга оширишга қарор қилишган эди.