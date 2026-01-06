6-8-yanvar kunlari Qozog‘istonning g‘arbi, sharqi va shimolida sovuq bo‘ladi
ASTANA. Kazinform – 6-8-yanvar kunlari shimoli-g‘arbdan Qozog‘iston hududiga siklon harakatlanadi va yana bir yog‘ingarchilik to‘lqinini olib keladi.
Respublika g‘arbida yomg‘ir va qor shaklida yog‘ingarchilik kutilmoqda, shuningdek, yaxvonlik hosil bo‘lishi mumkin. Mamlakatning shimoli, sharqi va markazida qor yog‘ishi va izg‘irin bo‘lishi kutilmoqda. Qozog‘istonning janubi va janubi-sharqida antisiklon ta’sirida yog‘ingarchilik bo‘lmaydi.
Respublika bo‘ylab tuman tushadi va kuchli shamol bo‘ladi.
G‘arbiy hududlarda havo haroratining ko‘tarilishi kuzatiladi: kechasi 5–16°C sovuqdan 0–8°C sovuqgacha, kunduzi 10°C sovuq va 3°C iliqdan 3°C sovuq va 8° iliqgacha ko‘tariladi.
Shimol, sharq va markazda havo harorati pasayadi: kechasi 3–16°C sovuqdan 10–25°C sovuqgacha, kunduzi 1–11°C sovuqdan 5–15°C sovuqgacha.
Janub va janubi-sharqda havo harorati sezilarli darajada o‘zgarmaydi: kechasi 1–16°C sovuq, kunduzi 0–10°C iliq, tog‘li hududlarda esa kechasi 0–10°C sovuq saqlanib qoladi.
