5-yanvar kuni Qozogʻistonda ob-havo qanday boʻladi
ASTANA. Kazinform – «Qazgidromet» RDK sinoptiklari 5- yanvar kuni mamlakatning aksariyat hududlarida noqulay ob-havo sharoitlari boʻyicha ogohlantirish eʼlon qildi.
Atirau viloyatining gʻarbi, shimoli va janubida tuman tushadi, yaxvonlik hosil boʻladi. Kunduzi janubi-gʻarbdan shamol esadi, hududning shimoli va sharqida 15-20 m/s gacha kuchayadi. Atirau shahrida 5-yanvar kuni vaqti-vaqti bilan tuman tushishi kutilmoqda.
Turkiston viloyatining shimoli, gʻarbi, janubi va togʻli hududlarida tuman tushishi kutilmoqda. Shimoli-sharqdan shamol esadi, hududning togʻli dovonlarida 15-20 m/s gacha kuchayadi. Chimkent shahrida 5-yanvar kuni vaqti-vaqti bilan tuman tushishi kutilmoqda. Turkiston shahrida 5-yanvar kuni vaqti-vaqti bilan tuman tushishi mumkin.
Jetisu viloyatining sharqi, shimoli, markazi, togʻli hududlarida yaxvonlik hosil boʻlishi va tuman tushishi kutilmoqda. Shamol janubi-sharqdan shamol esadi, hududning sharqida shamol tezligi 15-20 m/s gacha etadi. Taldiqorgʻan shahrida 5-yanvar kuni vaqti-vaqti bilan tuman tushishi kutilmoqda.
Pavlodar viloyatida qor yogʻishi va izgʻirin boʻlishi kutilmoqda, kunduzi viloyat sharqida qor va yomgʻir yogʻishi mumkin. Shamol janubi-gʻarbiy tomondan esadi, gʻarbda, viloyat janubida shamol tezligi 15-20 m/s gacha etadi. Pavlodar shahrida 5-yanvar kuni kechasi qor yogʻishi va izgʻirin boʻlishi kutilmoqda.
Sharqiy Qozogʻiston viloyatining shimoli, sharqi va janubida qor yogʻishi, izgʻirin va yaxvonlik hosil boʻlishi kutilmoqda. Kunduzi qor yogʻishi, izgʻirin va yaxvonlik hosil boʻlishi mumkin. Kechasi va ertalab tuman tushishi kutilmoqda. Shamol janubi-gʻarbdan, esadi, shimol, viloyat sharqida shamol tezligi 15-20 m/s gacha etadi. Oʻskemenda 5-yanvar kuni qor yogʻishi, izgʻirin va yaxvonlik hosil boʻlishi kutilmoqda.
Abay viloyatining shimoli, sharqi va janubida qor yogʻishi, izgʻirin va yaxvonlik hosil boʻlishi mumkin. Kunduzi viloyatning janubi va markazida qor yogʻishi, izgʻirin va yaxvonlik hosil boʻlishi kutilmoqda. Kechasi va ertalab viloyatning sharqi va janubida tuman tushishi mumkin. Shamol janubi-gʻarb va janubdan esadi, viloyatning gʻarbi, shimol va markazida shamol tezligi 15-20 m/s gacha, Jarma tumanida esa 23 m/s gacha etadi. Semeyda 5-yanvar kuni kechasi va ertalab qor yogʻishi, izgʻirin va yaxvonlik hosil boʻlishi kutilmoqda.
Aqtoʻbe viloyatining shimoli va shimoli-gʻarbida qor yogʻishi, izgʻirin va yaxvonlik hosil boʻlishi kutilmoqda, kunduzi viloyatning gʻarbi, shimoli va shimoli-sharqida yogʻingarchilik (yomgʻir, qor), izgʻirin va yaxvonlik boʻlishi kutilmoqda. Viloyatning gʻarbi, sharqi va janubida tuman tushishi kutilmoqda. Janubdan shamol esadi, kunduzi viloyatning gʻarbi va shimolida shamol tezligi 15-18 m/s gacha etadi. Aqtoʻbe shahrida 5-yanvar kuni kechasi qor yogʻishi, yaxvonlik hosil boʻlishi va kunduzi yogʻingarchilik (yomgʻir, qor), izgʻirin va yaxvonlik hosil boʻlishi kutilmoqda, janubda 15-18 m/s tezlikda shamol esadi.
Shimoliy Qozogʻiston viloyatining gʻarbida qor yogʻishi, yaxvonlik hosil boʻlishi, kunduzi viloyatning shimoli va sharqida 15-18 m/s tezlikda shamol esadi. Viloyat gʻarbida tuman tushishi kutilmoqda. Janubdan shamol esadi, kechasi viloyatning gʻarbi va janubida 15-20 m/s, kunduzi 15-20 m/s tezlikda esadi. Petropavl shahrida 5-yanvar kuni kunduzi qor va izgʻirin boʻlishi kutilmoqda. Janubdan shamol esadi, kunduzi tezligi 15-20 m/sgacha etadi.
Qostanay viloyatining gʻarbi va shimolida qor, izgʻirin, kunduzi qor, izgʻirin va yaxvonlik kutilmoqda. Viloyatning gʻarbi, shimoli va janubida tuman tushishi mumkin. Janubi-gʻarbdan shamol esadi, kechasi viloyatning gʻarbi va shimolida shamol tezligi 15-20 m/s, kunduzi 15-20 m/s gacha etadi. Qostanay shahrida 5-yanvar kuni ertalab va kunduzi qor yogʻishi, izgʻirin boʻlishi kutilmoqda. Janubi-gʻarbiy tomondan kunduzi 15-20 m/s tezlikda shamol esadi.
Gʻarbiy Qozogʻiston viloyatining gʻarbida yogʻingarchilik (yomgʻir, qor), izgʻirin va yaxvonlik boʻlishi kutilmoqda. Kunduzi yogʻingarchilik (yomgʻir, qor), izgʻirin va yaxvonlik hosil boʻlishi mumkin. Viloyatning gʻarbi, shimoli va janubida tuman tushishi kutilmoqda. Shamol janubdan, janubi-gʻarbdan esa, kechasi viloyatning shimoli, sharqida shamol tezligi 15-20, kunduzi 15-20 m/s gacha etadi. Oralda 5-yanvar kuni kunduzi yogʻingarchilik (yomgʻir, qor), izgʻirin va yaxvonlik hosil boʻlishi kutilmoqda. Shamol janubdan, janubi-gʻarbdan, kunduzi 15-20 m/s tezlikda esadi.
Aqmola viloyatining gʻarbi va shimolida qor, izgʻirin, janubida, sharqida qor, izgʻirin boʻlishi kutilmoqda, shimol, janub, sharqida kunduzi qor, izgʻirin boʻlishi kutilmoqda. Viloyatning gʻarbi, janubi va sharqida tuman tushishi kutilmoqda. Shamol janubi-gʻarbdan, kechasi gʻarbda, viloyatning shimolida 15-20 m/s tezlikda, kunduzi 15-20 m/s tezlikda esadi. Koʻkshetau shahrida 5-yanvar kuni shamol janubi-gʻarbdan, ertalab va kunduzi 15-20 m/s tezlikda esadi.
Qiziloʻrda viloyatining sharqi va markazida tuman tushishi va yaxvonlik hosil boʻlishi kutilmoqda. Qiziloʻrda shahrida 5-yanvar kuni baʼzi vaqtlarda tuman tushadi va yaxvonlik hosil boʻladi.
Astanada baʼzi vaqtlarda qor yogʻishi va izgʻirin boʻlishi kutilmoqda. Janubi-gʻarbdan ertalab va kunduzi 15-20 m/s tezlikda shamol esadi.
Mangʻistau viloyatining gʻarb, shimol va markazida tuman tushishi kutilmoqda. Janubi-sharqdan shamol esadi, viloyat gʻarbida shamol tezligi 15-20 m/s gacha etadi.
Jambil viloyatining togʻli hududlarida qor yogʻishi, izgʻirin va yaxvonlik hosil boʻlishi kutilmoqda. Viloyatning shimoli, janubi va togʻli hududlarida tuman tushishi kutilmoqda. Shimoli-sharqdan shamol esadi, viloyatning togʻli hududlarida 15-20 m/s tezlikda shamol esadi. Taraz shahrida 5-yanvar kuni baʼzi vaqtlarda tuman tushishi kutilmoqda.
Almati viloyatining janubida, togʻli hududlarda tuman tushishi kutilmoqda. Shamol janubi-sharqdan shimoli-gʻarbga oʻxgaradi, viloyatning gʻarbi va sharqida 15-20 m/s tezlikda esadi. Almati shahrida 5-7-yanvar kunlari kechasi va ertalab tuman tushishi kutilmoqda. Qonaev shahrida 5-7-yanvar kunlari kechasi tuman tushadi. 6-yanvar kuni shamol janubi-sharqdan, baʼzi joylarda 15-20 m/s tezlikda esadi.
