KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    5 ойда Ўзбекистонга 5 млн нафардан ортиқ турист ташриф буюрди

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-май ойларида жами 5 351 868 нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    туризм
    Фото: ChatGPT

    "Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,1 млн нафарга ёки 27,3 фоизга ошган", - дейилади хабарда.

    Ўзбекистонга туристлар энг кўп келган ТОП-10 давлат:

    Қирғиз Республикаси – 1 539 503 нафар;

    Қозоғистон – 1 246 689 нафар;

    Тожикистон – 1 211 060 нафар;

    Россия – 465 885 нафар;

    Афғонистон – 198 910 нафар;

    Хитой – 178 121 нафар;

    Туркманистон – 136 997 нафар;

    Туркия – 78 312 нафар;

    Ҳиндистон – 20 807 нафар;

    Германия – 18 291 нафар.

    Статистика Туризм Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф