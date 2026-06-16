5 ойда Ўзбекистонга 5 млн нафардан ортиқ турист ташриф буюрди
TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-май ойларида жами 5 351 868 нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.
"Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,1 млн нафарга ёки 27,3 фоизга ошган", - дейилади хабарда.
Ўзбекистонга туристлар энг кўп келган ТОП-10 давлат:
Қирғиз Республикаси – 1 539 503 нафар;
Қозоғистон – 1 246 689 нафар;
Тожикистон – 1 211 060 нафар;
Россия – 465 885 нафар;
Афғонистон – 198 910 нафар;
Хитой – 178 121 нафар;
Туркманистон – 136 997 нафар;
Туркия – 78 312 нафар;
Ҳиндистон – 20 807 нафар;
Германия – 18 291 нафар.