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    5 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 483,06 тенге, сотиш — 489,86 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 562,00 тенге, сотиш — 571,96 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,25 тенге, сотиш — 6,55 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 68,39 тенге, сотиш — 73,58 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 484,75 тенге, сотиш — 486,96 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 562,87 тенге, сотиш — 568,28 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,35 тенге, сотиш — 6,50 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 69,86 тенге, сотиш — 72,49 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 4 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

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    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф