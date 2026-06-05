5 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 483,06 тенге, сотиш — 489,86 тенге;
— евро: сотиб олиш — 562,00 тенге, сотиш — 571,96 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,25 тенге, сотиш — 6,55 тенге;
— юань: сотиб олиш — 68,39 тенге, сотиш — 73,58 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 484,75 тенге, сотиш — 486,96 тенге;
— евро: сотиб олиш — 562,87 тенге, сотиш — 568,28 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,35 тенге, сотиш — 6,50 тенге.
— юань: сотиб олиш — 69,86 тенге, сотиш — 72,49 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 4 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Досбол Атажан