40 daraja issiq va dovul: Qozog‘istonda ob-havo keskin o‘zgaradi
ASTANA. Kazinform — 4-avgust kuni Qozog‘istonning 17 viloyatida dovul haqida ogohlantirish e’lon qilindi. Bu haqda “Kazgidromet” RDK xabar berdi.
Ob-havo sinoptiklarining ma’lumotlariga ko‘ra, mamlakatning bir qator hududlarida yomg‘ir, momaqaldiroq, kuchli shamol, do‘l va dovullar bo‘lishi kutilmoqda. Ba’zi hududlarda havo harorati 35-40 darajagacha ko‘tariladi va yong‘in xavfi yuqori darajada qoladi.
Almati viloyatida, tog‘li hududlarda va ayrim shimoliy, g‘arbiy va janubiy tumanlarda yomg‘ir, momaqaldiroq, ba’zan kuchli yomg‘ir, do‘l va bo‘ronlar bo‘lishi kutilmoqda. Shamol tezligi 17-22 m/s ga, sharqiy qismida esa ba’zan 25 m/s gacha yetadi. Viloyatning bir qator hududlarida o‘ta yong‘in xavfi saqlanib qolmoqda. Almati shahrida ham yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi kutilmoqda, shamol tezligi 17 m/s ga yetadi.
Jetisu viloyatida yomg‘ir, momaqaldiroq, kuchli yomg‘ir, do‘l va dovullar bo‘lishi kutilmoqda. Olako‘l yaqinida shamol tezligi 23-28 m/s ga yetishi mumkin. Viloyatning shimoliy, sharqiy va markaziy qismlarida yong‘in xavfi yuqoriligicha qolmoqda.
Ulitau, Qarag‘andi, Shimoliy Qozog‘iston, Jambil, Aqmola, Pavlodar, Sharqiy Qozog‘iston, Abay, Turkiston, Qostanay, Qizilo‘rda va Akto‘be viloyatlarida ham yomg‘ir, momaqaldiroq, kuchli shamol, ba’zi joylarda do‘l va shamollar bo‘lishi kutilmoqda.
Mang‘istau viloyatida havo harorati kunduzi 38 darajagacha ko‘tariladi.
Atirau viloyatida juda issiq bo‘ladi, havo harorati 35-38 darajaga yetadi.
G‘arbiy Qozog‘iston viloyatida ham havo harorati kunduzi 35-38 darajagacha ko‘tariladi.
Sharqiy Qozog‘iston va Abay viloyatlarida havo harorati 35-38 darajagacha ko‘tarilishi mumkin.
Turkiston viloyatida chang bo‘ronlari bo‘lishi mumkin. Chimkent va Turkiston shaharlarida yomg‘ir, momaqaldiroq va kuchli shamol bo‘lishi kutilmoqda. Viloyatda yong‘in xavfi yuqoriligicha qolmoqda.
Mutaxassislar aholini ob-havoning keskin o‘zgarishi sababli xavfsizlik choralarini ko‘rishga, kuchli shamol paytida ehtiyot bo‘lishga va yong‘in xavfi yuqori bo‘lgan hududlarda ehtiyot bo‘lishga chaqirmoqda.
Eslatib o‘tamiz, 3-avgust kuni Almati va uchta shaharda ob-havo sifati yomonlashishi haqida xabar bergan edik.