4 йил ичида Ўзбекистон бутун мамлакат бўйлаб “Тоза ҳаво” лойиҳасини амалга оширади
Ҳужжатга кўра, ҳавони ифлослантирувчи зарарли чиқиндилар миқдорини 10,5% га камайтириш режалаштирилган. Шу билан бирга, атроф-муҳитга таъсир кўрсатиш бўйича I ва II тоифага кирувчи корхоналар фильтрлаш мосламаларини ўрнатиши керак.
Фармонга кўра, транспорт воситаларидан ҳавога чиқариладиган зарарли моддалар миқдорини 10% га камайтириш режалаштирилган. "Тоза ҳаво" босқичма-босқич амалга оширилади. Ушбу амалиётни аввал Фарғона вилоятида, кейин эса республиканинг бошқа ҳудудларида жорий этиш режалаштирилган.
Аввал хабар қилинганидек, Марказий Осиё мамлакатлари раҳбарлари шу йилнинг апрель ойида пойтахтда бўлиб ўтадиган Минтақавий экологик саммитда Астана декларациясини имзолайдилар.
Бундан ташқари, келажакда Ўзбекистон сунъий ёмғир технологиясини жорий этишни режалаштирмоқда.
Шу билан бирга, Ўзбекистон 2028 йилга келиб далаларнинг 80% да сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни режалаштирмоқда.
Яқинда ҚР Сув ресурлари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов Kazinformга берган суҳбатида айтганидек, Қозоғистон ва Ўзбекистон ҳозирда Сирдарё дарёсида сув ўлчаш мосламаларини ўрнатмоқда.