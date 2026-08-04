4 август куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курси тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:
- доллар: сотиб олиш — 469.01 тенге, сотиш — 475.97 тенге;
- евро: сотиб олиш — 538.00 тенге, сотиш — 547.97 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5.53 тенге, сотиш — 5.73 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 472.75 тенге, сотиш — 474.47 тенге;
- евро: сотиб олиш — 541.64 тенге, сотиш — 546.80 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5.60 тенге, сотиш — 5.74 тенге.
Чимкентда:
- доллар: сотиб олиш — 473.13 тенге, сотиш — 475.15 тенге;
- евро: сотиб олиш — 541.43 тенге, сотиш — 546.57 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5.65 тенге, сотиш — 5.71 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 475.38 тенге, 1 евро — 547.73 тенге, 1 рубль — 5.93 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 3 август куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.