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    3 август куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курси тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.

    3 август куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Астана валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    • доллар: сотиб олиш — 469.00 тенге, сотиш — 475.87 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 536.98 тенге, сотиш — 546.95 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 5.60 тенге, сотиш — 5.80 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    • доллар: сотиб олиш — 472.76 тенге, сотиш — 475.08 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 542.31 тенге, сотиш — 547.70 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 5.62 тенге, сотиш — 5.75 тенге.

    Чимкентда:

    • доллар: сотиб олиш — 473.00 тенге, сотиш — 475.00 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 540.93 тенге, сотиб олиш — 546.29 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 5.66 тенге, сотиш — 5.72 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 473.59 тенге, 1 евро — 544.68 тенге, 1 рубль — 5.94 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 2 август куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Чимкент Иқтисодиёт Доллар Алмати куни Рубль Астана
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф