3 август куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курси тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Астана валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:
- доллар: сотиб олиш — 469.00 тенге, сотиш — 475.87 тенге;
- евро: сотиб олиш — 536.98 тенге, сотиш — 546.95 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5.60 тенге, сотиш — 5.80 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 472.76 тенге, сотиш — 475.08 тенге;
- евро: сотиб олиш — 542.31 тенге, сотиш — 547.70 тенге;
рубль: сотиб олиш — 5.62 тенге, сотиш — 5.75 тенге.
Чимкентда:
- доллар: сотиб олиш — 473.00 тенге, сотиш — 475.00 тенге;
- евро: сотиб олиш — 540.93 тенге, сотиб олиш — 546.29 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5.66 тенге, сотиш — 5.72 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 473.59 тенге, 1 евро — 544.68 тенге, 1 рубль — 5.94 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 2 август куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.