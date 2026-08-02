2 август куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Kazinform — 2 август куни Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси ўзгарди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача курс қуйидагича:
- доллар: сотиб олиш — 469.01 тенге, сотиш — 475.75 тенге;
- евро: сотиб олиш — 536.97 тенге, сотиш — 546.96 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5.60 тенге, сотиш — 5.80 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 472.37 тенге, сотиш — 474.59 тенге;
- евро: сотиб олиш — 542.056 тенге, сотиш — 547.93 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5.62 тенге, сотиш — 5.77 тенге.
Чимкентда:
- доллар: сотиб олиш — 473.17 тенге, сотиш — 475.21 тенге;
- евро: сотиб олиш — 540.81 тенге, сотиш — 546.00 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5.66 тенге, сотиш — 5.73 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 473.59 тенге, 1 евро — 544.68 тенге, 1 рубль — 5.94 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 1 август куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.