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    2 август куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — 2 август куни Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси ўзгарди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    2 август куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Фото: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача курс қуйидагича:

    • доллар: сотиб олиш — 469.01 тенге, сотиш — 475.75 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 536.97 тенге, сотиш — 546.96 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 5.60 тенге, сотиш — 5.80 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    • доллар: сотиб олиш — 472.37 тенге, сотиш — 474.59 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 542.056 тенге, сотиш — 547.93 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 5.62 тенге, сотиш — 5.77 тенге.

    Чимкентда:

    • доллар: сотиб олиш — 473.17 тенге, сотиш — 475.21 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 540.81 тенге, сотиш — 546.00 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 5.66 тенге, сотиш — 5.73 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 473.59 тенге, 1 евро — 544.68 тенге, 1 рубль — 5.94 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 1 август куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Чимкент Иқтисодиёт Доллар Алмати Рубль Астана
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф