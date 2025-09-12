34-ўрин: Қозоғистон глобал рақобатбардошлик рейтингида қайси давлатларни ортда қолдирди
ASTANA. Kazinform - Халқаро менежментни ривожлантириш институти (IMD) ҳисоботига кўра, Қозоғистон 69 давлат орасида глобал рақобатбардошлик рейтингида 34-ўринни эгаллади, деб хабар беради Kazinform.
Бу йилги рейтингда Швейцария биринчи ўринни эгаллаган бўлса, Сингапур, Гонконг ва Дания учинчи ўринни эгаллади.
Қўшма Штатлар 13-ўринни ва Хитой 16-ўринни эгаллаб, мос равишда 12-чи ва 14-ўринлардан пастга тушди.
Янгиланган рақобатбардошлик рейтингида Қозоғистон ўтган йилга нисбатан бир поғона юқорилаб, 34-ўринни эгаллади. Ундан кейин 35-ўринни Япония, Қувайт, Португалия, Латвия, Испания ва Ҳиндистон эгаллаган.
Швейцарияда жойлашган Халқаро менежментни ривожлантириш институти статистик маълумотлар ва реал сўров маълумотларидан фойдаланган ҳолда қиёсий таҳлил ва тенденцияларни аниқлайдиган ҳисоботни нашр этади.
Ҳисобот ҳар бир мамлакатнинг иқтисодий кўрсаткичлари, инфратузилмаси, ҳукумат ва корпоратив самарадорлигига асосланади. 1989 йилдан буён у иқтисодий жозибадорлик ва ҳукумат самарадорлигини баҳолаш учун дунёдаги энг нуфузли воситалардан бири ҳисобланади.
Рейтинг 300 дан ортиқ мезонлар асосида тўртта асосий йўналиш бўйича тузилган: иқтисодий кўрсаткичлар, ҳукумат самарадорлиги, бизнес самарадорлиги ва инфратузилма.Тадқиқот учун маълумотлар расмий статистик маълумотлардан, шунингдек, компания раҳбарлари ва экспертларининг сўровлари асосида тўпланган. Қозоғистон корпоратив самарадорлик ва инфратузилма соҳасида ўз кўрсаткичларини яхшилади.
Қозоғистон, шунингдек, глобал рақобатбардошлик рейтингига киритилган Марказий Осиёдаги ягона давлат бўлиб қоляпти.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ҳар йили турли мамлакатлар фуқароларининг ҳаракатланиш эркинлигини баҳоловчи Henley & Parhters индех рейтингида ҳам ўз ўрнини яхшилаган эди. Рейтингнинг сўнгги верциясида Қозоғистон фуқароларининг ҳужжати 61-ўринга кўтарилди.