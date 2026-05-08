    3 ойда Ўзбекистонда 191 мингдан ортиқ чақалоқ дунёга келди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида Ўзбекистонда 191 086 та тирик туғилиш ҳолатлари қайд этилган.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Туғилишлар таркибида ўғил болалар сони 98,5 минг нафарни (жамига нисбатан 51,5 %), қиз болалар сони 92,6 минг нафарни (48,5 %) ташкил этди.

    Ҳудудлар кесимида туғилишлар сони:

    • Самарқанд вилояти – 23 120 та
    • Фарғона вилояти – 21 563 та
    • Қашқадарё вилояти – 21 292 та
    • Сурхондарё вилояти – 18 468 та
    • Андижон вилояти – 16 849 та
    • Наманган вилояти – 16 157 та
    • Тошкент вилояти – 14 923 та
    • Тошкент шаҳри – 14 040 та
    • Хоразм вилояти – 9 183 та
    • Бухоро вилояти – 8 741 та
    • Жиззах вилояти – 8 616 та
    • Қорақалпоғистон Республикаси – 8 080 та
    • Навоий вилояти – 5 241 та
    • Сирдарё вилояти – 4 813 та

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда 879 599 та тирик туғилиш ҳолатлари қайд этилган.

    Бекабат Узаков
