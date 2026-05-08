3 ойда Ўзбекистонда 191 мингдан ортиқ чақалоқ дунёга келди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида Ўзбекистонда 191 086 та тирик туғилиш ҳолатлари қайд этилган.
Туғилишлар таркибида ўғил болалар сони 98,5 минг нафарни (жамига нисбатан 51,5 %), қиз болалар сони 92,6 минг нафарни (48,5 %) ташкил этди.
Ҳудудлар кесимида туғилишлар сони:
- Самарқанд вилояти – 23 120 та
- Фарғона вилояти – 21 563 та
- Қашқадарё вилояти – 21 292 та
- Сурхондарё вилояти – 18 468 та
- Андижон вилояти – 16 849 та
- Наманган вилояти – 16 157 та
- Тошкент вилояти – 14 923 та
- Тошкент шаҳри – 14 040 та
- Хоразм вилояти – 9 183 та
- Бухоро вилояти – 8 741 та
- Жиззах вилояти – 8 616 та
- Қорақалпоғистон Республикаси – 8 080 та
- Навоий вилояти – 5 241 та
- Сирдарё вилояти – 4 813 та
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда 879 599 та тирик туғилиш ҳолатлари қайд этилган.