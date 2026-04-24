3 ойда 136 мингдан зиёд ўзбекистонликлар Саудия Арабистонига сафар қилган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида жами 136 060 нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда Саудия Арабистонига сафар қилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 23,8 минг нафарга ёки 21,2 фоизга ошган.
Уларнинг сафар мақсадлари бўйича тақсимланиши қуйидагича:
- саёҳат – 114 986 нафар;
- қариндошларни йўқлаш – 20 716 нафар;
- даволаниш – 339 нафар;
- ўқиш – 11 нафар;
- хизмат юзасидан – 8 нафар.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида 1 631 234 нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.
Шунингдек, 2026 йилнинг январь-март ойларида 164 та мамлакатдан жами 2 872 502 нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.