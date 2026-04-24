    11:15, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    3 ойда 136 мингдан зиёд ўзбекистонликлар Саудия Арабистонига сафар қилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида жами 136 060 нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда Саудия Арабистонига сафар қилган.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 23,8 минг нафарга ёки 21,2 фоизга ошган.

    Уларнинг сафар мақсадлари бўйича тақсимланиши қуйидагича:

    • саёҳат – 114 986 нафар;
    • қариндошларни йўқлаш – 20 716 нафар;
    • даволаниш – 339 нафар;
    • ўқиш – 11 нафар;
    • хизмат юзасидан – 8 нафар.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида 1 631 234 нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.

    Шунингдек, 2026 йилнинг январь-март ойларида 164 та мамлакатдан жами 2 872 502 нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.

