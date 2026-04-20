    14:15, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Уч ойда 1,6 миллиондан зиёд ўзбекистонликлар чет элга сафар қилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида 1 631 234 нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда қарийб 111,6 минг нафарга ошган.

    2026 йилнинг дастлабки уч ойида Ўзбекистон фуқаролари энг кўп борган ТОП-10 давлат:

    • Қирғиз Республикаси — 660 579 нафар;
    • Қозоғистон — 284 024 нафар;
    • Тожикистон — 282 040 нафар;
    • Саудия Арабистони — 136 060 нафар;
    • Россия — 88 267 нафар;
    • Туркия — 52 199 нафар;
    • БАА — 28 125 нафар;
    • Хитой — 15 844 нафар;
    • Таиланд — 13 839 нафар;
    • Миср — 12 186 нафар.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида 164 та мамлакатдан жами 2 872 502 нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    Бекабат Узаков
