Уч ойда 1,6 миллиондан зиёд ўзбекистонликлар чет элга сафар қилган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида 1 631 234 нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда қарийб 111,6 минг нафарга ошган.
2026 йилнинг дастлабки уч ойида Ўзбекистон фуқаролари энг кўп борган ТОП-10 давлат:
- Қирғиз Республикаси — 660 579 нафар;
- Қозоғистон — 284 024 нафар;
- Тожикистон — 282 040 нафар;
- Саудия Арабистони — 136 060 нафар;
- Россия — 88 267 нафар;
- Туркия — 52 199 нафар;
- БАА — 28 125 нафар;
- Хитой — 15 844 нафар;
- Таиланд — 13 839 нафар;
- Миср — 12 186 нафар.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида 164 та мамлакатдан жами 2 872 502 нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.