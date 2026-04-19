Тренд:
    11:20, 19 Апрель 2026 | GMT +5

    3 ойда Ўзбекистонга 2,8 млндан ортиқ турист ташриф буюрди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида 164 та мамлакатдан жами 2 872 502 нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 770 минг нафарга ёки 36,6 фоизга ошган.

    Туристлар сони бўйича ТОП-10 давлатлар:

    • Қирғиз Республикаси – 807 095 нафар;
    • Тожикистон – 713 904 нафар;
    • Қозоғистон – 681 921 нафар;
    • Россия – 223 285 нафар;
    • Афғонистон – 120 184 нафар;
    • Хитой – 87 023 нафар;
    • Туркманистон – 79 046 нафар;
    • Туркия – 39 445 нафар;
    • Ҳиндистон – 12 600 нафар;
    • Корея Республикаси – 7 813 нафар.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-февраль ойларида 156 та мамлакатдан жами 1 776 336 нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
