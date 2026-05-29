    29 май куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Астана валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача курс:

    — доллар: сотиб олиш — 479,06 тенге, сотиш — 485,94 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 556,01 тенге, сотиш — 568,86 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,45 тенге, сотиш — 6,75 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 479,71 тенге, сотиш — 483,59 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 560,26 тенге, сотиш — 566,94 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,52 тенге, сотиб олиш — 6,67 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 482,26 тенге, сотиш — 484,50 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 556,30 тенге, сотиш — 563,85 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,54 тенге, сотиш — 6,64 тенге сотинг.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 485,55 тенге, 1 евро — 563,38 тенге, 1 рубль — 6,81 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 28 май куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Ляззат Сейданова
