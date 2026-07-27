279 млрд тенгенинг асоссиз сарфланишига йўл қўйилмади: ММА раиси Президентга ҳисобот берди
ASTANА. Кazinform - Давлат раҳбари Молиявий мониторинг агентлиги раиси Жанат Элимановни қабул қилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Қасим-Жомарт Тоқаевга Агентликнинг жорий йилнинг биринчи ярмидаги асосий фаолияти натижалари ва келгуси давр учун вазифалар ҳақида ҳисобот тақдим этилди.
Жанат Элиманов 496 та жиноий иш бўйича тергов якунланганини ва жабрланувчиларга 22,6 миллиард тенге миқдорида компенсация тўланганини маълум қилди. Шунингдек, у 176 миллиард тенгедан ортиқ маблағни ноқонуний равишда нақдлаштирган 7 та жиноий гуруҳ (шу жумладан, тўртта трансмиллий гуруҳ) ва 44 та тармоқ фаолияти тўхтатилганини таъкидлади.
Гиёҳванд моддалар савдоси ва фирибгарликдан тушган даромадларни легаллаштириш учун фойдаланилган 12 та яширин криптовалюта пунктлари йўқ қилинди. Бундан ташқари, ўз ҳисоблари орқали 113 миллиард тенге ўтказган 36 та дроппер гуруҳи аниқланди.
Президентга МДҲ мамлакатларида биринчи марта мобил операторларнинг ишини тақлид қилувчи махсус қурилмадан фойдаланган ва шахсий маълумотларни ноқонуний равишда олиш учун фишинг SМS хабарларини оммавий равишда тарқатган шахслар ҳибсга олингани ҳақида ахборот берилди.
Агентлик раиси бюджет харажатларини мониторинг қилиш чоралари ҳақида гапирди. Масалан, 52 та инфратузилма лойиҳасига 279 миллиард тенге асоссиз сарфланишига йўл қўйилмади. Илмий ишланмаларни тижоратлаштириш жараёнида 10 миллиард тенге миқдорида давлат маблағларини ўзлаштириш эҳтимоли аниқланди. Шунингдек, хусусий клиникалар Мажбурий ижтимоий тиббий суғурта жамғармасидан ноқонуний равишда маблағ олиш учун 140 минг фуқаронинг сохта рўйхатга олиш маълумотларини тақдим этгани аниқланди.
Бундан ташқари, профилактика ишлари доирасида ноқонуний қимор ўйинлари белгилари бўлган 9 минг сайт ва аккаунтлар блокланди. Фирибгарлик ниятида очилган 2,3 минг ресурс ва 35 мингдан ортиқ аъзога эга 25 та чат хонаси тўхтатилди.
Молиявий саводхонликни оширишга қаратилган тадбирларда 245 мингдан ортиқ фуқаро иштирок этди. Сектор қонунчилигини такомиллаштириш натижасида Қозоғистоннинг рейтинги ФАТФнинг тўртта асосий тавсиясига мувофиқ ошди.
Учрашув якунида Давлат раҳбари Агентлик фаолиятининг асосий йўналишлари бўйича бир қатор аниқ топшириқлар берди.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Улитау вилоятининг янги ҳокимига бир қатор топшириқлар берди.