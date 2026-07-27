27 июль куни жаҳонда нефть нархи қанча
ASTANA. Кazinform – 27 июль куни Эрон ва АҚШ ўртасидаги можаронинг юмшаши туфайли жаҳонда нефть нархлари сезиларли даражада пасайди.
Oilprice портали маълумотларига кўра, Brent нефтининг нархи бир баррель учун 92,48 долларни ташкил этди, бу аввалги савдо сессияси даражасига нисбатан 4,44% га паст.
АҚШнинг WТI хом нефтининг нархи 4,77% га пасайиб, бир баррель учун 85,07 долларни ташкил этди. Шу билан бирга, Россиянинг Urals хом нефти эса, аксинча, 4,37% га кўтарилиб, бир баррель учун 84,26 долларни ташкил этди.
Нархнинг пасайишига Эрон томонининг АҚШ сулҳни сақлаб қолса, вақтинча зарба беришни тўхтатишга тайёр эканлиги ҳақидаги баёноти сабаб бўлди.
Аввалроқ жаҳон оммавий ахборот воситалари АҚШ президенти Дональд Трамп Эронга ҳужумларни кучайтириш режасини кейинга қолдиргани ҳақида хабар беришган эди. Кейинчалик, Америка томони Эрон ҳудудига ҳужум қилишни тўхтатганидан сўнг, Теҳрон Форс кўрфази мамлакатларига ҳам зарба беришни тўхтатгани маълум бўлди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархи қанча эканлиги ҳақида хабар берган эдик.